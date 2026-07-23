SSC Südwest lebt: Neue Trainer und Königstransfer

Der SSC Südwest hat die personellen Turbulenzen der vergangenen Wochen schnell hinter sich gelassen. Nachdem der überraschende Rücktritt von Abdüssamed Demirel den Berlin-Liga-Absteiger mitten in der Saisonvorbereitung getroffen hatte, haben die Verantwortlichen zügig reagiert und die Weichen für einen sportlichen Neustart gestellt.

Künftig wird Dirk Meerkamp die Mannschaft als Cheftrainer betreuen. Ihm zur Seite steht Costantino Lombardo, der das Trainerteam als Co-Trainer komplettiert. Gemeinsam sollen sie die Mannschaft stabilisieren und nach dem Abstieg wieder in ruhigeres Fahrwasser führen. Beide bringen Erfahrung mit und sollen den eingeschlagenen Weg des Traditionsvereins aus Steglitz erfolgreich fortsetzen.

Chamkhi als Königstransfer

Auch auf dem Platz setzt der SSC Südwest ein Ausrufezeichen. Mit Hamdi Chamkhi verpflichtet der Verein einen Spieler, der vereinsintern als Königstransfer gilt. Der Offensivakteur (Oberliga-Erfahrung) soll mit seiner Qualität und Erfahrung eine tragende Rolle übernehmen und der Mannschaft zusätzliche Durchschlagskraft verleihen. Nach den unerwarteten Entwicklungen der vergangenen Tage sendet der SSC Südwest damit ein klares Signal: Der Blick richtet sich nach vorne – mit einem neuen Trainerteam und einem hochkarätigen Neuzugang.

„Nach den Gesprächen bin ich überzeugt, dass das neue Trainerteam mit seiner Einstellung und seiner Vision genau zu unserem Vereinsbild passt. Besonders wichtig ist uns außerdem das Engagement beim Aufbau einer U19. Das ist ein zentraler Baustein für die Zukunft unseres Vereins“, sagt Oliver Kerßebaum

SSC Südwest

Dirk Meerkamp

Hamdi Chamki

Costantino Lombardo