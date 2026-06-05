SSC Südwest geht mit neuem Trainerteam in die Saison

Abdüssamed Demirel übernimmt zur neuen Saison den Cheftrainerposten beim Berliner Traditionsverein. Unterstützt wird er dabei von Rawaz Sickelko, der als Co-Trainer Teil des neuen sportlichen Konzepts sein wird.

Steglitzer stecken mitten im Abstiegskampf der Berlin-Liga

Auf Demirel wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Berlin-Ligist steckt tief im Abstiegskampf (die letzten beiden Spiele coacht der aktuelle Trainer Jeremy Kaatz) und möchte mit dem neuen Trainerteam frühzeitig die Grundlage für eine sportliche Stabilisierung in der neuen Saison schaffen. Der 36-Jährige bringt trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits umfangreiche Erfahrungen aus dem Berliner Amateurfußball mit. Nach Stationen beim SC Minerva, Novi Pazar, Türkiyemspor und dem BSV Hürtürkel machte er sich insbesondere mit seiner Aufbauarbeit einen Namen. Hürtürkel führte aus der Bezirksliga in die Landesliga und war dort auch als Sportlicher Leiter tätig. Zuletzt coachte er die U19 von Tasmania Berlin.

Alter Co Trainer bleibt

Mit Rawaz Sickelko erhält Demirel einen Co-Trainer an die Seite, der den SSC Südwest bereits kennt und in der laufenden Saison Teil des Trainerstabs war. Er sammelte in der Berlin-Liga erste Erfahrungen im Trainerbereich und soll künftig die Schnittstelle zwischen Mannschaft und Trainerteam bilden.

Der SSC Südwest setzt mit der Verpflichtung bewusst auf ein Trainerduo, das für Entwicklung, Identifikation und langfristigen Aufbau steht. Nach einer schwierigen Saison soll nun ein sportlicher Neustart eingeleitet werden – unabhängig davon, in welcher Spielklasse der Verein die kommende Saison bestreiten wird. Das Ziel ist klar: den Verein nachhaltig zu stabilisieren und perspektivisch wieder nach oben zu schauen

Abdüssamed Demirel

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