 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligavorschau

SSC Südwest erster Absteiger, Türkspor siegt in der Nachspielzeit

33. Spieltag der Berlin-Liga im Überblick

von ser · Gestern, 23:45 Uhr · 0 Leser
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Archiv – Foto: Frank Arlinghaus

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Berlin-Liga
SC Staaken
H. Neuendorf
Altglienicke II
Wilmersdorf

Der vorletzte Spieltag der Berlin-Liga steht an.

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Gestern, 19:00 Uhr
SSC Südwest 1947
SSC Südwest 1947SSC Südwest
Frohnauer SC 1946
Frohnauer SC 1946Frohnauer SC
1
4
Abpfiff

Der Frohnauer SC hat sich im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte gesichert. Die Führung der Gäste konnte Südwest zunächst noch kontern, doch Charlie Werner, Mike Ryberg und Buba Ceesay entschieden die Partie zugunsten des FSC, der damit vorerst auf Platz 15 springt. Für Südwest bedeutet das gleichzeitig den Abstieg. Vier Punkte auf Frohnau sind mit nur noch einem Spiel in der Hand nicht mehr aufzuholen.

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Gestern, 19:30 Uhr
Berlin Türkspor
Berlin TürksporBln Türkspor
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinBlau Weiß 90
4
2
Abpfiff

Für Blau Weiß 90 geht es um nichts mehr. Platz zwei ist den Mariendorfern nicht mehr zu nehmen. Auch Türkspor kann die Saison ausklingen lassen, hat sich für das letzte Heimspiel aber durchaus nochmal etwas Spektakuläres einfallen lassen. Das Team von Tuli Zazai drehte gegen BW einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Durchgang und gewann per Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 4:2.

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Gestern, 19:30 Uhr
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
3
1
Abpfiff

Auch Rudow und der Berliner SC müssen sich keine Sorgen mehr machen. Lediglich die Endplatzierung unter den Top 10 oder Top 5 dürfte noch als Ziel gesetzt werden. Am Freitagabend setzte sich der Aufsteiger zu Hause mit 3:1 durch. Für Rudow tragen Matteo Günther, Leonard Kirschner und Merdan Baba. Der Berliner SC glich zwischenzeitlich durch Stephan Ngah aus.

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Heute, 14:00 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
14:00

Die Füchse stehen längst als Meister und Aufsteiger in die Oberliga fest. Dennoch befinden sich die Reinickendorfer weiter auf einer Mission. In Steglitz könnte am Samstag der 15. Sieg in Folge eingefahren werden.

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Morgen, 11:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin
11:30live

Empor will Platz drei verteidigen, hat am Donnerstag Polar Pinguin mit 7:1 vom Platz gefegt. SpaKi hat die letzten drei Partie derweil allesamt verloren.

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Morgen, 13:00 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
13:00

Auch Wilmersdorf kassierte zuletzt drei Pleiten in Folge, alle mindestens mit drei Toren Unterschied. Im vorletzten Heimspiel gegen den SC Charlottenburg soll endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. Den SCC könnte man damit auch überholen.

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Morgen, 13:00 Uhr
SV BW Hohen Neuendorf
SV BW Hohen NeuendorfH. Neuendorf
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
13:00

Die VSG Altglienicke steht durch den Frohnauer Sieg am Freitagabend unter Druck, ist wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Hohen Neuendorf konnte unter der Woche bereits den Klassenerhalt feiern, dürfte am Sonntag befreit aufspielen.

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Morgen, 14:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf
14:00live

Für Biesdorf ist das kommende Jahr in der Berlin-Liga noch nicht gesichert. Mit einem Dreier in Staaken dürfte die Fortuna aber jubeln. Für Staaken geht es maximal noch um einen Platz unter den besten fünf.

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Morgen, 15:00 Uhr
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
TSV Mariendorf 1897
TSV Mariendorf 1897TSV 1897
15:00

Polar Pinguin ist nach der Klatsche bei Empor so gut wie abgestiegen. Auf das rettende Ufer sind es bei noch zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand. Doch auch im Torverhältnis müsste Polar Pinguin einiges gut machen und 15 Tore aufholen. Es braucht ein kleines Wunder und die Mithilfe anderer.

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