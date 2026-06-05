SSC Südwest erster Absteiger, Türkspor siegt in der Nachspielzeit

Archiv – Foto: Frank Arlinghaus

Der Frohnauer SC hat sich im Kampf um den Klassenerhalt drei wichtige Punkte gesichert. Die Führung der Gäste konnte Südwest zunächst noch kontern, doch Charlie Werner, Mike Ryberg und Buba Ceesay entschieden die Partie zugunsten des FSC, der damit vorerst auf Platz 15 springt. Für Südwest bedeutet das gleichzeitig den Abstieg. Vier Punkte auf Frohnau sind mit nur noch einem Spiel in der Hand nicht mehr aufzuholen.

Für Blau Weiß 90 geht es um nichts mehr. Platz zwei ist den Mariendorfern nicht mehr zu nehmen. Auch Türkspor kann die Saison ausklingen lassen, hat sich für das letzte Heimspiel aber durchaus nochmal etwas Spektakuläres einfallen lassen. Das Team von Tuli Zazai drehte gegen BW einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Durchgang und gewann per Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 4:2. ---

Auch Rudow und der Berliner SC müssen sich keine Sorgen mehr machen. Lediglich die Endplatzierung unter den Top 10 oder Top 5 dürfte noch als Ziel gesetzt werden. Am Freitagabend setzte sich der Aufsteiger zu Hause mit 3:1 durch. Für Rudow tragen Matteo Günther, Leonard Kirschner und Merdan Baba. Der Berliner SC glich zwischenzeitlich durch Stephan Ngah aus. ---

Heute, 14:00 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 Füchse Berlin Füchse Berlin 14:00 PUSH

Die Füchse stehen längst als Meister und Aufsteiger in die Oberliga fest. Dennoch befinden sich die Reinickendorfer weiter auf einer Mission. In Steglitz könnte am Samstag der 15. Sieg in Folge eingefahren werden. ---

Empor will Platz drei verteidigen, hat am Donnerstag Polar Pinguin mit 7:1 vom Platz gefegt. SpaKi hat die letzten drei Partie derweil allesamt verloren. ---

Auch Wilmersdorf kassierte zuletzt drei Pleiten in Folge, alle mindestens mit drei Toren Unterschied. Im vorletzten Heimspiel gegen den SC Charlottenburg soll endlich wieder ein Erfolgserlebnis her. Den SCC könnte man damit auch überholen. ---

Die VSG Altglienicke steht durch den Frohnauer Sieg am Freitagabend unter Druck, ist wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Hohen Neuendorf konnte unter der Woche bereits den Klassenerhalt feiern, dürfte am Sonntag befreit aufspielen. ---

Für Biesdorf ist das kommende Jahr in der Berlin-Liga noch nicht gesichert. Mit einem Dreier in Staaken dürfte die Fortuna aber jubeln. Für Staaken geht es maximal noch um einen Platz unter den besten fünf. ---

Morgen, 15:00 Uhr Polar Pinguin Berlin Pinguin TSV Mariendorf 1897 TSV 1897 15:00 PUSH

Polar Pinguin ist nach der Klatsche bei Empor so gut wie abgestiegen. Auf das rettende Ufer sind es bei noch zwei ausstehenden Spielen sechs Punkte Rückstand. Doch auch im Torverhältnis müsste Polar Pinguin einiges gut machen und 15 Tore aufholen. Es braucht ein kleines Wunder und die Mithilfe anderer.

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