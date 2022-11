– Foto: Rocco Bartsch

SSC II und SVC Belm/Powe teilen die Punkte Wintereinbruch reduziert das Spielprogramm

In der Kreisliga Staffel B fielen am Samstag und Sonntag fast alle Spiele den widrigen Witterungsverhältnissen zum Opfer. Lediglich die Partie des SSC Dodesheide II gegen SVC Belm/Powe konnte ausgetragen werden. Das Spiel fand auf Kunstrasen statt. Das sehr umkämpfte Spiel endet unentschieden. Das Ergebnis hilft beiden Teams im Kamp um die Qualifikation zur zweigleisigen Kreisliga nur wenig weiter.

SSC Dodesheide II - SVC Belm/Powe 1:1 (0:1)

Es war ein hitziges Spiel. Wir schießen uns das Ding wieder selber rein und kriegen dann vorne die Bälle nicht ins Tor. Nach der Halbzeit machen wir zeitweise mehr Druck, überlaufen mit einer Einzelaktion die Vierkette und schieben das Ding zum Ausgleich rein. Danach lassen wir Chance um hcance liegen. Kriegen den Ball nichtmal aus drei Metern ins Tor, weil der Belmer Torwart richtig stand. Das Spiel darf so auch nicht Elf gegen Elf zu Ende gehen. Auf beiden Seiten hätten Spieler schon in der 1. Halbzeit vom Platz gestelltt werden müssen. Alles in allem sind wir selber dran Schuld. Ein Sieg wäre mehr als drin gewesen. Auch weil wir in der Anzahl die besseren Chancen dazu hatten,“ lautet das Statement von SSC-Co-Trainer Pascal Bruns.