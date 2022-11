– Foto: Thies Meyer

SSC hofft auf Dreier in Uckersdorf Teaser VL MITTE: +++ Für den Fußball-Verbandsligisten SSC Burg wäre ein Sieg am Sonntag gegen Walluf enorm wichtig. Im Anschluss stehen entscheidende Wochen im Abstiegskampf an +++

HERBORN - Acht Punkte beträgt mittlerweile der Abstand des SSC Burg in der Fußball-Verbandsliga an das rettende Ufer. Am Sonntag wollen Trainer Steffen Hardt und sein Team im "Heimspiel" in Uckersdorf gegen die SG Walluf den Bock umstoßen. Zuletzt setzte es für den Vorletzten eine enttäuschende 2:3-Pleite beim Tabellennachbarn Weyer.