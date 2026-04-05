SSC Hagen zeigt Moral: Comeback trotz Rückstand und Unterzahl 3:3 gegen TuS Hartenholm – Taneli lobt Team, hadert aber mit Entscheidungen von ck · Gestern, 10:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harald Klipp

Der SSC Hagen Ahrensburg hat im Heimspiel gegen den TuS Hartenholm einmal mehr seine Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt. Beim 3:3 lag die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli gleich mehrfach zurück – und kämpfte sich dennoch eindrucksvoll zurück.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber denkbar ungünstig. Nach einem Konter geriet Hagen früh ins Hintertreffen, wenig später fiel nach einem Standard sogar das 0:2. Zwar verkürzte Jakob Heinrich Bier per Foulelfmeter (33.), doch auch nach der Pause schlug Hartenholm eiskalt zu und stellte auf 1:3 (53.). Doch der SSC gab sich nicht auf: David Kyas (69.) und Marc Misselhorn (75.) sorgten für den verdienten Ausgleich – trotz zwischenzeitlicher Unterzahl in der Schlussphase. „Hut ab vor meiner Truppe“ Trainer Aydin Taneli lieferte nach Abpfiff eine ausführliche Analyse – und begann bei den Gegentoren: „Wir kassieren das 1:0, weil wir nicht gut verschoben sind in der hintersten Kette und außen unseren mittleren Mann nicht abgesichert haben. Der Gegner nutzt das eiskalt.“

Dabei sei der Start eigentlich vielversprechend gewesen: „Wir haben gute Zirkulation gehabt, waren klar im Vorteil des Spielerischen – aber das hat uns nach dem 1:0 überhaupt nicht geholfen.“ Auch das zweite Gegentor ärgerte ihn: „Nach einem Eckball kommt der Gegner zum Abschluss, das ist dann das 2:0. Und dann rennst du diesem Rückstand erst mal hinterher.“ Den Anschluss bewertete er dagegen klar: „Der Elfmeter von Jakob Bier war ein klarer Elfmeter – so kommen wir zum 2:1.“ Nach der Pause sah Taneli zunächst eine starke Phase: „Wir kommen mit geballter Energie raus, haben direkt einen Pfostenschuss von Jakob Bier – der geht nicht rein.“ Doch erneut wurde Hagen bestraft: „Wieder ein Konterspiel vom Gegner, wieder eiskalt verwertet zum 3:1. Auch da haben wir es nicht gut verteidigt.“ Umso größer fiel das Lob für seine Mannschaft aus: „Hut ab an meine Truppe, dass sie bei so einem Rückstand wieder zurückkommt. Das haben sie wirklich klasse gemacht.“ Auch die Schlussphase imponierte ihm: „Mit einem Mann weniger die letzten Minuten – die Jungs haben alles rausgehauen, was geht, und das gut verteidigt.“ Am Ende zog Taneli ein klares Fazit zum Spielverlauf: „Das ist ein gerechtes, vollverdientes Unentschieden, das wir uns erarbeitet haben.“