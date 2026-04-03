SSC Hagen Ahrensburg will nach Spektakel nachlegen

– Foto: Vivian Pfaff

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht am Samstag (14:00 Uhr) das Nachholspiel gegen den TuS Hartenholm an – und die Ausgangslage ist klar: Nach dem wilden 3:3 beim Eichholzer SV soll nun der nächste Schritt folgen.

Besonders imponierte ihm die Moral seiner Mannschaft: „Meine Jungs haben das wirklich vom Anfang an angenommen. Obwohl wir in Führung waren, dann im Rückstand waren, wieder zurückzukommen – es ging auf und ab.“

Die Partie in Lübeck hat Eindruck hinterlassen, vor allem bei Trainer Aydin Taneli: „Letzte Woche hatte ich das ja schon gesagt, dass ich sehr zufrieden war – nicht nur mit der Einstellung, auch nicht nur mit dem Kämpfen, sondern es war wirklich ein super bombastisches Landesliga-Fußballspiel von beiden Teams.“

„Wollen unsere Punkte zu Hause holen“

Diese Entwicklung soll nun auch im Heimspiel sichtbar werden. Taneli sieht sein Team auf einem guten Weg: „Wie viel Kraft und wie viel Energie sie da reingesteckt haben – das haben sie sich über Wochen im Training erarbeitet.“ Und genau daran will der Coach anknüpfen: „Ich bin auch jetzt hoch zufrieden, wie die Jungs gerade trainieren, dass sie wollen.“

Die Marschroute für das Duell mit dem Tabellen-14. ist klar formuliert: „Genau so werden wir auch das Wochenende angehen – mit unserer Kraft, mit unserer Energie.“ Dabei geht es auch um die Heimbilanz: „Wir wollen für dieses Jahr jetzt unsere Punkte zu Hause holen.“

Dass das funktionieren kann, zeigte bereits das Hinspiel, das der SSC Hagen Ahrensburg souverän mit 3:0 beim TuS Hartenholm gewann. Dennoch dürfte die Aufgabe keineswegs unterschätzt werden – zuletzt trotzte Hartenholm dem Spitzenteam VfB Lübeck II ein 1:1 ab.

Taneli blickt dennoch optimistisch voraus – auch wegen des neu gewonnenen Selbstverständnisses: „Wir freuen uns auf das Spiel und darauf, dass wir wieder mit so einer geballten Kraft, die wir jetzt haben, alles ausschöpfen.“