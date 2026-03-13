SSC Hagen Ahrensburg will in Todesfelde zurück in die Spur finden Nach Heimniederlage gegen Horst: Taneli-Team setzt auf Stabilität und Umschaltspiel von ck · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht am Sonntag (14 Uhr) in der Landesliga Holstein das Auswärtsspiel bei SV Todesfelde II an. Nach der 2:4-Heimniederlage gegen den VfR Horst will die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli wieder zu ihrer Struktur und Stabilität zurückfinden.

Die vergangene Partie wurde in der Trainingswoche intensiv aufgearbeitet. „Wir haben am vergangenen Wochenende leider zu Hause verloren. In der Woche haben wir das Spiel aufgearbeitet, bestimmte Dinge klar angesprochen und auch unsere Trainingsinhalte entsprechend angepasst“, erklärte Taneli. Der Schwerpunkt lag vor allem darauf, wieder zu den eigenen Stärken zurückzukehren. Dazu gehört aus Sicht des Trainers vor allem die mannschaftliche Organisation sowie das Umschaltspiel, das in dieser Saison häufig den Unterschied gemacht hat.

„Wichtig ist für uns, dass wir wieder zu unseren Stärken zurückfinden. Dazu gehört nicht nur ein stabiler Defensivverbund, sondern auch unser Umschaltspiel, das in dieser Saison bislang eine große Stärke von uns war.“