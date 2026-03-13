SSC Hagen Ahrensburg will in Todesfelde zurück in die Spur finden

Für den SSC Hagen Ahrensburg steht am Sonntag (14 Uhr) in der Landesliga Holstein das Auswärtsspiel bei SV Todesfelde II an. Nach der 2:4-Heimniederlage gegen den VfR Horst will die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli wieder zu ihrer Struktur und Stabilität zurückfinden.
Die vergangene Partie wurde in der Trainingswoche intensiv aufgearbeitet. „Wir haben am vergangenen Wochenende leider zu Hause verloren. In der Woche haben wir das Spiel aufgearbeitet, bestimmte Dinge klar angesprochen und auch unsere Trainingsinhalte entsprechend angepasst“, erklärte Taneli.
Der Schwerpunkt lag vor allem darauf, wieder zu den eigenen Stärken zurückzukehren. Dazu gehört aus Sicht des Trainers vor allem die mannschaftliche Organisation sowie das Umschaltspiel, das in dieser Saison häufig den Unterschied gemacht hat.
„Wichtig ist für uns, dass wir wieder zu unseren Stärken zurückfinden. Dazu gehört nicht nur ein stabiler Defensivverbund, sondern auch unser Umschaltspiel, das in dieser Saison bislang eine große Stärke von uns war.“
Besonderes Augenmerk lag in den Einheiten auf den Übergängen zwischen Angriff und Verteidigung. „Es geht darum, in allen Mannschaftsteilen gut organisiert zu stehen und sowohl den Übergang von Angriff auf Verteidigung als auch von Verteidigung auf Angriff wieder besser hinzubekommen“, so Taneli.
Der SSC reist als Tabellenvierter nach Todesfelde. Mit 31 Punkten liegt Ahrensburg weiterhin im oberen Tabellendrittel, während SV Todesfelde II mit 18 Punkten auf Rang zwölf steht.
Die Gastgeber mussten zuletzt ebenfalls eine Niederlage hinnehmen und unterlagen beim FC Fetih-Kisdorf mit 0:2. Das Hinspiel entschied der SSC Hagen Ahrensburg knapp mit 2:1 für sich.
Taneli formuliert das Ziel für das Auswärtsspiel klar: „Wir freuen uns auf das nächste Punktspiel. Wir wollen dort unbedingt etwas Zählbares mitnehmen und unsere gesamte Energie und Konzentration auf den Platz bringen.“