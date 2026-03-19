SSC Hagen Ahrensburg will gegen Ratzeburger SV punkten

Nach dem 1:2 gegen SV Todesfelde II am vergangenen Wochenende will SSC Hagen Ahrensburg im Heimspiel gegen den Ratzeburger SV zurück in die Erfolgsspur. Trainer Aydin Taneli betont Einsatzbereitschaft, fokussiertes Training und die Bedeutung des Heimspiels.
Am 23. Spieltag der Landesliga Holstein empfängt SSC Hagen Ahrensburg am Sonntag, 15:00 Uhr, den Ratzeburger SV. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage bei SV Todesfelde II, bei der das entscheidende Gegentor erst in der 92. Minute fiel, blickt Trainer Aydin Taneli nach vorn:
„Ja, letzte Woche haben wir wirklich unglücklich verloren. So ab der 92. das Gegentor kassiert. Sehr, sehr unglücklich. Da hat uns die Absicherung bei hohen Bällen gefehlt. Vom kämpferischen und vom läuferischen, aber erst recht vom kämpferischen – sich dagegen zu stemmen – da war ich auf diesem Platz zufrieden.“
Taneli sieht trotz der Niederlage positive Ansätze: „Auf dem Platz hätte man jetzt Fußball so nicht in der Zirkulation spielen können. Dafür war der Platz auch nicht so gegeben. Ja, die Jungs sind gut am Arbeiten und wenn wir weiterarbeiten und das machen wir auch in dieser Woche, werden auch unsere Punkte kommen. Und Inhalte werden wir weiterhin fokussieren, trainieren und wollen natürlich jetzt für dieses Wochenende auch unsere Punkte holen.“
Die Hagen Ahrensburger liegen aktuell auf dem 5. Tabellenplatz (31 Punkte), während der Ratzeburger SV mit 22 Zählern Rang 10 belegt. Die Gäste reisen mit Rückenwind an, nachdem sie am vergangenen Spieltag FC Fetih-Kisdorf klar mit 5:0 besiegt hatten. Für Ahrensburg gilt es, die Punkte im heimischen Stadion zu sichern. Trainer Taneli unterstreicht: „Und wir freuen uns aber auch sehr, dass es ein Heimspiel ist bei uns zu Hause unter unserem Publikum.“