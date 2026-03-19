SSC Hagen Ahrensburg will gegen Ratzeburger SV punkten

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Nach dem 1:2 gegen SV Todesfelde II am vergangenen Wochenende will SSC Hagen Ahrensburg im Heimspiel gegen den Ratzeburger SV zurück in die Erfolgsspur. Trainer Aydin Taneli betont Einsatzbereitschaft, fokussiertes Training und die Bedeutung des Heimspiels.

Am 23. Spieltag der Landesliga Holstein empfängt SSC Hagen Ahrensburg am Sonntag, 15:00 Uhr, den Ratzeburger SV. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage bei SV Todesfelde II, bei der das entscheidende Gegentor erst in der 92. Minute fiel, blickt Trainer Aydin Taneli nach vorn:

„Ja, letzte Woche haben wir wirklich unglücklich verloren. So ab der 92. das Gegentor kassiert. Sehr, sehr unglücklich. Da hat uns die Absicherung bei hohen Bällen gefehlt. Vom kämpferischen und vom läuferischen, aber erst recht vom kämpferischen – sich dagegen zu stemmen – da war ich auf diesem Platz zufrieden.“

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SSC Hagen Ahrensburg Hagen Aburg Ratzeburger SV Ratzeburg 15:00 PUSH