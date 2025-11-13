SSC Hagen Ahrensburg vor Spitzenspiel beim Tabellenführer

Am Freitagabend (20 Uhr) steht für den SSC Hagen Ahrensburg in der Landesliga Holstein ein echter Härtetest an: Das Team von Trainer Aydin Taneli gastiert beim Spitzenreiter VfB Lübeck II. Nach dem 2:1-Heimsieg über den TSV Bargteheide gehen die Ahrensburger mit breiter Brust in die Partie – wohlwissend, dass beim Favoriten eine anspruchsvolle Aufgabe wartet.

Der SSC Hagen Ahrensburg hatte am vergangenen Wochenende mit viel Einsatz und Moral ein intensives Spiel gegen Bargteheide gedreht. Trotz Rückstand bewies die Mannschaft Charakter und belohnte sich mit drei Punkten, die sie auf Rang fünf der Tabelle hievten. „Das war ein Sieg, den wir uns kämpferisch, läuferisch und auch taktisch hart erarbeitet haben“, erklärte Taneli. „Nach dem frühen 0:1-Rückstand so zurückzukommen und das Spiel zu drehen, war wirklich eine sehr starke Leistung.“

Die Trainingswoche verlief laut dem Trainer ebenso positiv: „Die Jungs sind gut drauf und haben in dieser Woche hervorragend trainiert.“ Mit dieser Energie will das Team nun den Spitzenreiter herausfordern.

Das Hinspiel Anfang August endete 1:1 – eine Partie auf Augenhöhe, die der SSC erst in der Nachspielzeit nach einer Ecke aus der Hand gab. „Im Hinspiel haben wir zu Hause unglücklich 2:2 gespielt, nachdem wir in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert haben – ein Spiel auf Augenhöhe. Genau da wollen wir anknüpfen und diesmal die Punkte mitnehmen“, so Taneli.

Für den SSC spricht die aktuelle Form: Seit Wochen präsentiert sich das Team defensiv stabil und zeigt im Umschaltspiel gefährliche Ansätze. Mit bislang nur 20 Gegentoren stellt Ahrensburg die zweitbeste Defensive der Liga – ein entscheidender Faktor im Duell mit dem offensivstärksten Team der Staffel.

Spitzenreiter in Torlaune

Der VfB Lübeck II führt die Tabelle mit 37 Punkten an und überzeugt vor allem durch seine Torgefahr: Bereits 50 Treffer hat die Mannschaft erzielt. Zuletzt setzte sich das Team von der Lohmühle mit 4:2 beim SV Türkspor Bad Oldesloe durch. Doppelt traf dabei Anés Hadj, der damit immerhin auf vier Saisontreffer kommt.

Damit liegt er aber noch weiter hinter dem besten Ahrensburger Torschützen. Jakob Heinrich hat 15 Mal eingenetzt. Trotz der Favoritenrolle der Gastgeber reist der SSC Hagen nicht nur deshalb mit Zuversicht an. „Die Vorfreude und auch die Anspannung sind groß. Wir wissen, dass der Gegner fußballerisch stark ist und über viel Qualität verfügt. Aber wir blicken mit Zuversicht auf das Wochenende und wollen unseren positiven Lauf fortsetzen“, betonte Taneli.

Mit einem Auswärtserfolg könnte Ahrensburg den Rückstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte verkürzen und sich im Spitzenfeld festsetzen. Der VfB Lübeck II hingegen möchte mit einem Sieg seine beeindruckende Serie fortsetzen und den Verfolgerdruck weiter gering halten.