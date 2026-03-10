SSC Hagen Ahrensburg II bezwingt Hammoor spät

Der SSC Hagen Ahrensburg II tat sich gegen den abstiegsbedrohten SV Hammoor lange schwer. Trotz klarer Spielkontrolle dauerte es bis in die Schlussphase, ehe der Favorit den verdienten Heimsieg perfekt machte.

Die Rollen waren im Vorfeld klar verteilt – und auf dem Platz bestätigte sich dieses Bild zunächst. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten. Doch im Abschluss fehlte die Konsequenz, sodass keine der Chancen den Weg ins Tor fand.

Hammoor stemmte sich mit viel Einsatz, Zweikampfhärte und körperlicher Präsenz gegen die Überlegenheit des Favoriten. Spielerisch blieb der Gast jedoch weitgehend harmlos und konnte kaum für Entlastung sorgen. Für den SSC Hagen entwickelte sich die Partie damit zunehmend zu einem Geduldsspiel.