SSC Hagen Ahrensburg dreht intensives Duell gegen Bargteheide

Der SSC Hagen Ahrensburg hat in der Landesliga Holstein ein mitreißendes und körperlich intensives Spiel gegen den TSV Bargteheide mit 2:1 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli bewies nach einem Rückstand große Moral und drehte die Partie in den letzten zwanzig Minuten. Mit diesem Sieg schiebt sich der SSC auf Platz fünf der Tabelle vor und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Von Beginn an entwickelte sich auf dem Ahrensburger Kunstrasen ein kampfbetontes und zweikampfintensives Duell. Beide Mannschaften suchten die direkte Konfrontation, keiner wich zurück. „Das Spiel war über die gesamte Dauer von intensiven Zweikämpfen geprägt – auf den Außenbahnen, im Zentrum, in jeder Zone des Feldes“, beschrieb SSC-Coach Taneli die Partie. Der TSV Bargteheide präsentierte sich robust und diszipliniert, sodass der Ballbesitz im ersten Durchgang weitgehend ausgeglichen blieb. Chancen blieben Mangelware, da beide Defensivreihen konsequent verteidigten und kaum Räume zuließen. Entsprechend ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunächst die Initiative. Die Ahrensburger verloren im Mittelfeld kurzzeitig die Kontrolle, und Bargteheide nutzte diese Phase eiskalt: Nach einem schnellen Umschaltmoment und unzureichender Absicherung in der Defensive vollendete Joey Jos Van Unen in der 65. Minute zur 1:0-Führung.

Doch anstatt zu wanken, reagierte der SSC mit Entschlossenheit. Die Hausherren warfen sich in jeden Zweikampf und erspielten sich Schritt für Schritt mehr Druck nach vorn. In der 74. Minute sorgte Christopher Liebau mit einem satten Distanzschuss für den verdienten Ausgleich – ein Signal, das die Gastgeber zusätzlich beflügelte.

Angetrieben von den rund 100 Zuschauern drängte Hagen Ahrensburg weiter auf das zweite Tor. Der eingewechselte Raphael Reifschneider leitete über die rechte Seite einen Angriff clever ein, der über mehrere Stationen bei Jakob Heinrich Bier landete. Der Mittelfeldspieler behielt die Nerven und vollendete in der 85. Minute zum umjubelten 2:1.

Emotionale Schlussphase und stolzer Trainer

In der hektischen Schlussphase verteidigte Hagen Ahrensburg die knappe Führung mit Leidenschaft und ließ kaum noch gefährliche Szenen zu. Bargteheide versuchte, mit langen Bällen und Standards zurückzukommen, fand aber keine entscheidende Lücke mehr.

Nach dem Abpfiff war Taneli sichtlich zufrieden: „Großes Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat sich zurückgekämpft, jeden Zweikampf angenommen und am Ende verdient gewonnen. Es war ein emotionales, kampfbetontes Spiel, und ich bin unglaublich stolz auf meine Jungs, dass sie zu Hause die drei Punkte geholt haben.“

Auch Gästetrainer Michel Wohlert sprach von einer intensiven Begegnung: „Wir verlieren ein extrem umkämpftes Spiel, das über weite Strecken auf absoluter Augenhöhe war. Insgesamt war es kein schlechter Auftritt unserer Jungs und dennoch hat es dann gegen eine der besseren Mannschaften dieser Liga nicht gereicht. Heute ärgern wir uns, aber wir haben kein schlechtes Spiel gemacht und starten motiviert in die neue Woche.“

Ahrensburg bleibt oben dran

Mit dem achten Sieg im fünfzehnten Saisonspiel hält der SSC Hagen Ahrensburg (28 Punkte, 34:20 Tore) Anschluss an die oberen Tabellenränge. Nur neun Punkte trennen das Team von Spitzenreiter VfB Lübeck II. Der TSV Bargteheide bleibt mit 24 Punkten im Mittelfeld, zeigte aber, dass er auch gegen etablierte Verbandsliga-Mannschaften bestehen kann.

SSC Hagen Ahrensburg – TSV Bargteheide 2:1

SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Hannes Gregor Kretzschmar (63. Julius Frederic Daniel Schneider), Jakob Heinrich Bier (94. Jirko Kroening Nöthling), Marc Misselhorn, Leo Zerbe, Kent Wienholtz (87. Jakob Kyas), Rico Pohlmann (76. Raphael Reifschneider), Jurek Keller (69. Christopher Liebau), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli

TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Michel Felix Otto (66. Fynn Bartsch), Henri Lasse Benthien, Nils Fritzsche, Theodor Oskar Hagelstein, Malte Kentzler, Miles Kinnigkeit, Luca Maximilian Schulz, Joey Jos Van Unen (82. David Timmermann), Jan Luca Schulz (72. Jakob Laurenz Henk) - Trainer: Michel Wohlert

Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 102

Tore: 0:1 Joey Jos Van Unen (65.), 1:1 Christopher Liebau (74.), 2:1 Jakob Heinrich Bier (85.)