SSC gewinnt Ligaduell, Dessau 05 in Torlaune, Westerhausen-Test Nr. 8

Weil der Jahresauftakt beim SV Westerhausen nicht stattfinden konnte, hatte der SV Fortuna Magdeburg für den Sonnabend noch kurzfristig einen Test eingeschoben - und dieser endete mit einem überraschenden Ergebnis. Mit 1:2 musste sich der Tabellenzweite der Verbandsliga dem Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark geschlagen geben. Für die Gäste aus der Altmark traf Andre Marenin doppelt, für die Hausherren erzielte Luk Ehrenberg den zwischenzeitlichen Ausgleich.