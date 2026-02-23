SSC gewinnt Ligaduell, Dessau 05 in Torlaune, Westerhausen-Test Nr. 8

Während es am Wochenende auf den Kunstrasenplätzen in Sangerhausen, Dölau und Barleben wieder um Verbandsliga-Zähler ging, konnten die anderen Verbandsligisten noch nicht wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen. Stattdessen haben einige von ihnen wieder getestet.
Weil der Jahresauftakt beim SV Westerhausen nicht stattfinden konnte, hatte der SV Fortuna Magdeburg für den Sonnabend noch kurzfristig einen Test eingeschoben - und dieser endete mit einem überraschenden Ergebnis. Mit 1:2 musste sich der Tabellenzweite der Verbandsliga dem Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark geschlagen geben. Für die Gäste aus der Altmark traf Andre Marenin doppelt, für die Hausherren erzielte Luk Ehrenberg den zwischenzeitlichen Ausgleich.
Im dritten Vergleich mit einem Landesligisten fuhr der SC Bernburg am Sonnabend den dritten Sieg ein. Mit 5:1 setzte sich die Mannschaft von Maximilian Dentz gegen den CFC Germania durch. Dabei schnürte Angreifer Carlos Krüger einen Dreierpack für den SCB. Die weiteren Treffer erzielten Dustin Strobach und Nigel Heute für die Bernburger.
Die Herren des 1. FC Bitterfeld-Wolfen hatten es am Sonnabend mit den A-Junioren der BSG Chemie Leipzig aufgenommen - und haben dieses Duell für sich entschieden. Nach einem torlosen ersten Durchgang erzielten Sebastian Bark, Vitaliy Sumka und Ilya Hlynianyi die Treffer zum 3:0-Erfolg des Verbandsligisten.
Zum Duell zweier Verbandsliga-Kontrahenten trafen sich am Sonnabend das Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim und der Tabellenführer SSC Weißenfels. Erwartungsgemäß konnten die Gäste diesen Vergleich mit 4:1 gewinnen. Dabei trafen Yannick Luib und Timm Koch jeweils doppelt für den Spitzenreiter. Für die Thalheimer netzte Mahammad Ali.
In Torlaune hat sich der SV Dessau 05 am Sonnabend im Test gegen Union Schönebeck präsentiert. Mit 7:1 setzte sich der Verbandsligist auf dem Kunstrasenplatz in Bernburg gegen den Landesligisten durch. Dabei traf einzig Branden Stelmak doppelt für die Dessauer. Die weiteren Tore erzielten Erbrima Sanneh, Mika Matteo von Zansen, Niklas Mieth, Elia Miro Friebe und Darvin Francis Hajowsky.
Sein bereits achtes Testspiel der Vorbereitung hatte der SV Westerhausen am Sonntag eingeschoben - und dabei den siebten Sieg eingefahren. Mit 4:0 gewann die Wolfsberg-Elf um Neutrainer Garrit Golombek zu Gast beim SC Gitter (Bezirksliga Braunschweig). Soushi Endo und Edwin Teah erzielten dabei jeweils Doppelpacks.