SSC Dodesheide will nochmal angreifen Nach nur sechs Punkten aus den letzten sechs Spielen haben die Dodesheider den Anschluss an die Tabllenspitze etwas verloren.

Ganz zufrieden ist Flottmann mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht, die Leistungsschwankungen sind nur bedingt zu erklären. Er sieht das Team zwar auf einem guten Weg, weiß aber auch, dass es schwierig wird, noch ganz nach vorne zu stoßen. Sechs Punkte Rückstand bei einem mehr ausgetragenen Spiel sind eine große Herausforderung, der man sich aber stellen will. „Sicherlich wird es nicht leicht, diesen Abstand aufzuholen, die Schwere der Aufgabe ist uns bekannt“, dennoch sieht Flottmann bei gutem Start in die Rückrunde die Möglichkeit, noch einmal an die Tabellenspitze vorzurücken. Noch sei seine Mannschaft in einem Entwicklungsprozess und müsse insgesamt stabiler werden, der 4:1 Sieg gegen Viktoria Gmhütte im letzten Spiel sei aber schon ein Fingerzeig gewesen, was die Mannschaft leisten könne.

Flottmann, der auch in der kommenden Spielzeit den Bezirksligisten trainieren wird, startet am 31.1.2023 mit der Vorbereitung, in der Spiele gegen Türkgücü, Hollage, Voxtrup und Bohmte anstehen. Dabei wird ihm der gesamte Kader zur Verfügung stehen, alle verletzten und angeschlagenen Spieler stehen ihm dann wohl wieder zur Verfügung. Im ersten Punktspiel am 5.3.2023 geht es gleich gegen Quitt Ankum, aktuell auf Platz drei der Tabelle mit der gleichen Punktzahl von 31 Punkten.