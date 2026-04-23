SSC Dodesheide verstärkt Defensive mit Marcel Ölert

Neuzugang beim SSC Dodesheide - Marcel Ölert – Foto: SSC Dodesheide

Der Bezirksligist SSC Dodesheide treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Marcel Ölert einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der großgewachsene Innenverteidiger soll künftig die Defensive stabilisieren und bringt neben körperlicher Präsenz auch Qualitäten im Spielaufbau mit.

Ölert, der als Linksfuß zusätzliche taktische Optionen eröffnet, sammelte bereits beim SV Bad Rothenfelde Erfahrung in der Landes- und Bezirksliga. In den vergangenen Jahren hatte er sein Engagement im Fußball aus beruflichen Gründen reduziert, richtet seinen Fokus nun jedoch wieder verstärkt auf den leistungsorientierten Spielbetrieb.

Mit seiner Verpflichtung gewinnt der SSC Dodesheide einen Spieler, der seine Fähigkeiten auf höherem Amateur-Niveau bereits unter Beweis gestellt hat. Entsprechend positiv bewertet der Verein die Entscheidung Ölerts, sich dem Bezirksligisten anzuschließen.