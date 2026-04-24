SSC Dodesheide verpflichtet Mika Mönnig

Der SSC Dodesheide hat zur neuen Saison den 22-jährigen Mika Mönnig verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt vom VfR Voxtrup und gilt als vielversprechendes Talent.

Mönnig wurde in der Jugend des SV Hellern ausgebildet, wo er anschließend auch drei Jahre im Kreisligateam aktiv war. Danach folgte der Wechsel zum VfR Voxtrup, bei dem er weitere Erfahrungen sammelte.

Zuletzt war der 22-Jährige durch eine langwierige Schambeinentzündung außer Gefecht gesetzt. Diese Verletzung hat Mönnig inzwischen vollständig auskuriert, sodass er zum Start der neuen Saison wieder zur Verfügung steht.