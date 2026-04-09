SSC Dodesheide verpflichtet Damian Hülsmann als ersten Neuzugang

Damian Hülsmann spielt ab Sommer beim SSC Dodesheide – Foto: SSC Dodesheide

Der Bezirksligist SSC Dodesheide hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet berichtet der Verein via Instagram.

Der 33-jährige Damian Hülsmann wechselt im Sommer vom Kreisligisten VFL Kloster Oesede zum SSC Dodesheide. Der Mittelfeldspieler bringt umfangreiche Erfahrung aus unterschiedlichen Spielklassen mit: Er bestritt 83 Spiele in der Landesliga, 131 Partien in der Bezirksliga und mehr als 100 Einsätze auf Kreisebene.

In seiner Karriere war Damian unter anderem für den SC Melle und den SV Bad Rothenfelde aktiv. Mit seiner Erfahrung und seiner Einstellung soll er sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits wichtige Impulse für die Mannschaft des SSC Dodesheide liefern.