1:0 für SSC Dodesheide - Nanook Duvendack und Finn Zwartscholten bejubeln die Führung. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

SSC Dodesheide trotz Unterzahl dem Sieg näher Adrian Meyer gelingt später Ausgleich für den TSV Venne Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Dodesheide Venne

In einem Spiel der Bezirksliga trennten sich - nach einer frühen roten Karte - der 80 Minuten in Unzahl spielende SSC Dodesheide und der TSV Venne am Ende 1:1-Unenschieden.

Bereits in der zehnten Spielminute zückte Schiedsrichter Jonathan Tammer nach einem Foulspiel an der Strafraumgrenze gegen den Dodesheider Abwehrspieler Jan-Pascal Beckmann eine rote Karte.

Glatte rote Karte in der Anfangsphase gegen SSC Dodesheide – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Wer allerdings glaubte, der SSC Dodesheide sei im dem Spiel aufgrund der 80-minütigen Unterzahl ohne Siegchance, hatte sich geirrt. Mit einer starken kämpferischen Einstellung und hoher Laufbereitschaft lies die Flottmann-Truppe den TSV Venne nicht zur Entfaltung kommen und erspielte sich einige hochkarätige Tormöglichkeiten. Luciano Faraci brachte den Gastgeber direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit verdient in Führung, die Adrian Meyer für den TSV Venne eine Viertelstunde vor dem Ende zum glücklichen 1:1 für die Gäste egalisieren konnte. Beide Trainer sahen den SSC Dodesheide in ihren Statements über 90 Minuten klar im Vorteil.

Traf zum 1:1-Ausgleich für den TSV Venne -Adrian Meyer - – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: In den ersten zehn Minuten haben wir Venne noch nicht in den Griff bekommen. Die Krönung war die rote Karte kurz vor dem 16er. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir in Unterzahl das Spiel komplett im Griff und erspielten uns in den folgenden 80 Minuten mindestens sechs 100% Torchancen, die wir einfach nicht reingemacht haben. Somit sind wir mit dem Punktgewinn nicht so zufrieden. Können damit aber natürlich wegen der Unterzahl leben. Die Einstellung und Laufbereitschaft hätten wir in einigen Spielen zuvor gerne auch so gebraucht. Nun heißt es die Winterpause zu genießen, für die 10 Spieler, die heute gefehlt haben, wieder zu Kräften zu kommen und mit geballter Kraft zurückzukommen," sagte uns Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide) nach dem Spiel.