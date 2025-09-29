SSC Dodesheide siegt bei Viktoria Gmhütte

Die Stimmen zum Spiel:

"Wir haben heute da weiter gemacht, wo wir innerhalb der Woche aufgehört haben und haben dem Gegner von Minute eins gezeigt, dass wir heute gemeinsam gewinnen.

Auf dem sehr kleinen Kunstrasen haben wir den Gegner permanent gestresst, mit dem Ball gute Lösungen gefunden und führen zur Halbzeit verdient. Dann bekommen wir einen total unberechtigten Elfmeter gegen uns und das Spiel wird wild. Im weiteren Spielverlauf nutzen wir eine weitere gute Freistoßmöglichkeit zur erneuten Führung und Philipp Brockmeyer hält 2 oder 3 sehr gute Torchancen vom Gegner. Am Ende gelingt uns heute der Schlusspunkt mit der letzten Aktion zum 3:1-Endstand,“ zeigte sich SSC-Coach Yannick Flottmann zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.