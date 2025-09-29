SSC Dodesheide siegt bei Viktoria Gmhütte

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der zuletzt glücklos agierende SSC Dodesheide mußte in einem Spiel der Bezirksliga beim Tabellendreizehnten SV Viktoria Gmhütte antreten und zeigte insgesamt eine starke Leistung.
Den Führungstreffer der Gäste durch Doppelpacker durch Luciano Faraci aus der ersten Halbzeit konnte Tom Haarmeier mit einem umstrittenen Strafstoß kurz nach der Pause ausgleichen. Der SSC Dodesheide hatte allerdings breits kurz darauf durch den zweiten Treffer von Luciano Faraci eine passende Antwort und ging erneut in Führung. Philipp „Pipo“ Brockmeyer im Tor des SSC sicherte mit einige guten Paraden die Führung der Gäste. In der Schlußminute machte Peter Rios mit seinem Treffer zum 3:1 den Deckel auf die Partie.
Peter Rios traf zum 3:1 für den SSC bei Vitoria Gmhütte – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
"Wir haben heute da weiter gemacht, wo wir innerhalb der Woche aufgehört haben und haben dem Gegner von Minute eins gezeigt, dass wir heute gemeinsam gewinnen.
Auf dem sehr kleinen Kunstrasen haben wir den Gegner permanent gestresst, mit dem Ball gute Lösungen gefunden und führen zur Halbzeit verdient. Dann bekommen wir einen total unberechtigten Elfmeter gegen uns und das Spiel wird wild. Im weiteren Spielverlauf nutzen wir eine weitere gute Freistoßmöglichkeit zur erneuten Führung und Philipp Brockmeyer hält 2 oder 3 sehr gute Torchancen vom Gegner. Am Ende gelingt uns heute der Schlusspunkt mit der letzten Aktion zum 3:1-Endstand,“ zeigte sich SSC-Coach Yannick Flottmann zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.
"Heute war eindeutig mehr drin. Wir haben wieder einmal zwei unnötige Standard-Gegentore bekommen. Über das letzte Tor brauchen wir nicht sprechen, da wir alles auf eine Karte gesetzt haben. Leider fehlt uns in dem letzten Drittel die Entschlossenheit vor dem Tor. Wir hatten in der zweiten Halbzeit einige Male den Ausgleich auf dem Fuß. In den nächsten Wochen kommen ganz wichtige Spiele auf und zu, in denen wir diese Chancen nutzen müssen. Herzlichen Glückwunsch an SSC Dodesheide,“ lautet das Statement von Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).
Wie gehts es weiter?
Der SSC Dodesheide erwartet am Sonntag den 05. Oktober 2025 um 15.00 Uhr den TUS Berge.
SV Viktoria Gmhütte reist am Sonntag 05.10.2025 um 15.00 Uhr zum Kellerduell beim SC Glandorf.