SSC Dodesheide setzt auf Kontinuität

Der SSC Dodesheide hat die Verträge mit dem Trainerteam der ersten Herren verlängert. Yannick Flottmann und Oliver Villar bleiben dem Verein bis 2027 erhalten und tragen weiterhin die sportliche Verantwortung für die Mannschaft. Mit der frühzeitigen Verlängerung setzt der Club ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in die gemeinsame Arbeit, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Platzierung im Mittelfeld der Liga.