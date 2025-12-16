SSC Dodesheide setzt auf Kontinuität

Der SSC Dodesheide hat die Verträge mit dem Trainerteam der ersten Herren verlängert. Yannick Flottmann und Oliver Villar bleiben dem Verein bis 2027 erhalten und tragen weiterhin die sportliche Verantwortung für die Mannschaft. Mit der frühzeitigen Verlängerung setzt der Club ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen in die gemeinsame Arbeit, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Platzierung im Mittelfeld der Liga.
Ebenso setzt der SSC Dodesheide bei der zweiten Herrenmannschaft auf Beständigkeit. Andree Bormann und Patrick Ahaus haben ihre Verträge ebenfalls bis 2027 verlängert. Unabhängig von der momentanen Tabellenposition unterstreicht der Verein damit die Wertschätzung für die geleistete Arbeit und verfolgt eine langfristige sportliche Ausrichtung auch im Unterbau.