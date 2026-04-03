SSC Dodesheide meldet sich zurück im oberen Tabellendrittel

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SSC Dodesheide hat in der Bezirksliga mit einem 4:2-Erfolg beim Aufsteiger SV Alfhausen durch seine den Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe wiederhergestellt. Die Gäste kletterten durch den Auswärtssieg auf Rang sechs, während Alfhausen trotz früher Führung weiter im Tabellenkeller feststeckt.

Der SSC Dodesheide hat in der Bezirksliga mit einem 4:2-Erfolg beim Aufsteiger SV Alfhausen den Anschluss an die erweiterte Spitzengruppe wiederhergestellt. Ausschlaggebend für den Sieg war die Effizienz des SSC in der Offensive. Die Gäste kletterten durch den Auswärtssieg auf Rang sechs, während Alfhausen trotz früher Führung weiter im Tabellenkeller feststeckt.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber optimal. Nach einer Unachtsamkeit in der Dodesheider Defensive nutzte Jonathan Münster eine präzise Vorarbeit von Karl-Moritz Fetkenhauer zur frühen Führung. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Patritz Lleshi traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Ausgleich.

Nach rund einer halben Stunde drehte Dodesheide die Partie. Ayosha Normann profitierte von einer missglückten Abwehraktion der Hausherren und erzielte das 1:2. In der Folge verpasste Alfhausen mehrfach den möglichen Ausgleich – zwei Großchancen vor der Pause sowie ein Lattentreffer unmittelbar nach Wiederanpfiff blieben ungenutzt.

Stattdessen erhöhte Dodesheide nach einer Stunde durch Luciano Faraci auf 1:3 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Zehn Minuten später machte Erik Kirchkesner nach einer starken Einzelleistung endgültig den Deckel auf die Partie. Der späte Treffer von Mathis Wehberg blieb für Alfhausen lediglich Ergebniskosmetik.

„Trotz des unnötigen Gegentores zu Beginn, wo wir den Gegner quasi eingeladen haben, haben wir die Kontrolle nicht verloren und folgerichtig unsere Tore erzielt. Entscheidend war die richtige Einstellung und die Vielzahl an herausgespielten Chancen“, sagte Dodesheides Trainer Yannick Flottmann.

Alfhausens Trainer Tim Schütte betonte die Offensivqualität des Gegners: „Kein einfaches Spiel für uns. Dodesheide hat vor allem offensiv große Qualität, was sich auch im schnellen Ausgleich gezeigt hat. Wir hatten gute Umschaltmomente, haben diese aber nicht konsequent zu Ende gespielt. Gleichzeitig fallen die Gegentore zwei und drei zu einfach – das wird in dieser Liga bestraf