SSC Dodesheide lässt Aufsteiger keine Siegchance

"Das ganze Spiel betrachtend ein passendes Ergebnis. In der ersten Halbzeit hatten wir trotz Rückschlages die komplette Kontrolle und erspielten und zahlreiche Torchancen.

In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner leider zu viel Luft gelassen und das Spiel war ausgeglichen. Mit dem 3:1 haben wir dem Gegner die Hoffnung auf einen Punkt genommen.

Es freut mich, dass wir immer variabler mit Ball werden und uns viele Torchancen erspielen. Nun wird der Mannschaftsabend noch besser und ich freue mich auf das anstehende „Turnier“, meinte Coach Yannick Flottmann nach dem Spiel.