SSC Dodesheide lässt Aufsteiger keine Siegchance

Der SSC Dodesheide gewann in der Bezirksliga gegen den Aufsteiger TSV Riemsloh nach frühen Rückstand am Ende verdient mit 4:1 Toren.
Das Spiel nahm von Beginn Fahrt auf. Die Gäste gingen mit dem ersten Angriff durch einen Treffer von Fabian Flick in Führung. Mitte der ersten Halbzeit gelang dem Gastgeber durch einen von Luciano Faraci verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich und nur wenige Minuten später drehte Eric Kirchkesner mit seinem Treffer zum 2:1 das Spiel. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die Chance zum Ausgleich und im Gegenzug verpasste der SSC Dodesheide den dritten Treffer. Das Spiel bot auch nach der Pause viele Highlights. Zehn Minuten vor dem Ende machte Luciano Faraci mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie. Finn Zwartscholten gelang noch der Treffer 4:1-Endstand.
Eine verdiente Auswärtsniederlage gegen eine routiniert agierende Dodesheider Truppe.
In der ersten Halbzeit war es über weite Strecken ein Klassenunterschied. Das frühe 1-0 hat uns nur kurzzeitig Sicherheit gegeben und wir hätten durch Nils Köchy auf 2-0 erhöhen können. Leider war der Pfosten im Weg. Danach spielte nur noch der SSC Dodesheide und ging auch verdient in Führung. Passend zum Halbzeitpfiff hatten wir noch zwei 1000%ige Chancen. Beide Chancen wurden auf der Linie entschärft. Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichener und ab der 55. Minute waren wir richtig gut im Spiel und konnten endlich mal wieder unser Spiel aufziehen. Das Tor wollte aber nicht fallen und am Ende konnte sich Dodesheide mit 4:1 durchsetzen. Flotti und seiner Truppe weiterhin alles Gute,“ lautet das Statement von Trainer Thomas Falke.
"Das ganze Spiel betrachtend ein passendes Ergebnis. In der ersten Halbzeit hatten wir trotz Rückschlages die komplette Kontrolle und erspielten und zahlreiche Torchancen.
In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner leider zu viel Luft gelassen und das Spiel war ausgeglichen. Mit dem 3:1 haben wir dem Gegner die Hoffnung auf einen Punkt genommen.
Es freut mich, dass wir immer variabler mit Ball werden und uns viele Torchancen erspielen. Nun wird der Mannschaftsabend noch besser und ich freue mich auf das anstehende „Turnier“, meinte Coach Yannick Flottmann nach dem Spiel.
So geht es weiter:
Der SSC Dodesheide spielt am Sonntag, den 09. November 2025 um 15.00 Uhr gegen den Hagener SV.
Der TSV Riemsloh reist am Sonntag 09. November 2025 um 14.00 Uhr zum SC Glandorf.