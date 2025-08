SSC Dodesheide II mit Blitzstart zum Liga-Auftakt nach Maß

„Nach sehr frühem Tor von uns lief das Spiel in unsere Richtung. Mit sehr viel Ballbesitz und einem zweiten Tor konnten wir das Spiel über weite Strecken der ersten Halbzeit bestimmen. Zum Ende der ersten Halbzeit kam Fürstenau aber besser ins Spiel. In der zweiten Halbzeit konnten wir mit dem 3:0 das Spiel aber in Summe verdient für uns entschieden,“ lautet das Statement von Patrik Ahaus vom Trainerteam des SSC Dodesheide II.