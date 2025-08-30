SSC Dodesheide II klettert an die Spitze

– Foto: Thomas Mönter

Zumindest vorübergehend klettert der Aufsteiger SSC Dodesheide II an die Tabellenspitze.

Nach einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den - im bisherigen Saisonverlauf hinter den Erwartungen zurück gebliebenen - SC Rieste setzte sich die Mannschaft des Trainerteams Andre Bormann/ Patrick Ahaus mit zehn Punkten aus fünf Spielen ein wenig überraschend an die Tabellenspitze der Kreisliga Osnabrück - Staffel A -.