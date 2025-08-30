SSC Dodesheide II klettert an die Spitze

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zumindest vorübergehend klettert der Aufsteiger SSC Dodesheide II an die Tabellenspitze.
Nach einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den - im bisherigen Saisonverlauf hinter den Erwartungen zurück gebliebenen - SC Rieste setzte sich die Mannschaft des Trainerteams Andre Bormann/ Patrick Ahaus mit zehn Punkten aus fünf Spielen ein wenig überraschend an die Tabellenspitze der Kreisliga Osnabrück - Staffel A -.
"Ein durchschnittliches Kreisligaspiel von beiden Seiten mit dem besseren Ende für uns. Durch zwingendere Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, geht der Sieg für unsere Mannschaft so in Ordnung,“ sagte uns Patrick Ahaus (SSC Dodesheide II) nach dem Spiel.