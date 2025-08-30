 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
– Foto: Thomas Mönter

SSC Dodesheide II klettert an die Spitze

SC Rieste übernimmt die rote Laterne

Verlinkte Inhalte

KL Osnabrück St. A
SC Rieste
Dodesheide II

Zumindest vorübergehend klettert der Aufsteiger SSC Dodesheide II an die Tabellenspitze.

Nach einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den - im bisherigen Saisonverlauf hinter den Erwartungen zurück gebliebenen - SC Rieste setzte sich die Mannschaft des Trainerteams Andre Bormann/ Patrick Ahaus mit zehn Punkten aus fünf Spielen ein wenig überraschend an die Tabellenspitze der Kreisliga Osnabrück - Staffel A -.

"Ein durchschnittliches Kreisligaspiel von beiden Seiten mit dem besseren Ende für uns. Durch zwingendere Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, geht der Sieg für unsere Mannschaft so in Ordnung,“ sagte uns Patrick Ahaus (SSC Dodesheide II) nach dem Spiel.

Aufrufe: 030.8.2025, 10:19 Uhr
Michael EggertAutor