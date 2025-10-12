SSC Dodesheide gewinnt souverän

In der Bezirksliga gewann der SSC Dodesheide auch in der Höhe verdient mit 3:0 gegen den SC Glandorf

David Dunst brachte den Gastgeber bereits in der Anfangsphase des Spiels in Führung, die Jan-Pascal Brückmann nach einer halben Stunde Spielzeit auf 2:0 ausbaute. Der SSC Dodesheide blieb tonangebend und verpasste weitere Tormöglichkeiten. Direkt nach Wiederanpfiff verpasste Hendrik Hörstkampf-Tovar die beste Chance der Gäste als sein Abschluß knapp neben dem Tor landete. Mitte der zweiten Halbzeit erzielte Emre-Can Agil nach feiner Vorarbeit von Philipp Adler den Treffer zum 3:0-Endstand.

"Heute bin ich nicht nur wegen dem Sieg sehr zufrieden mit dem Spiel.

Wir hatten fast das komplette Spiel die Kontrolle und haben uns zahlreiche Torchancen erspielt. Lediglich fünf Minuten vor und zehn Minuten nach der Halbzeit haben wir dem Gegner heute Torchancen ermöglicht," lautet das Statement von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).

