SSC Dodesheide gewinnt rassiges Bezirksliga-Spiel

In einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Gäste kurz vor der Pause durch einen Kopfballtreffer von Jamie Leuschner in Führung. Bereits direkt nach Wiederanpfiff hatte der SSC Dodesheide die passende Antwort und konnte durch den fünften Saisontreffer von Eric Kirchkesner zum 1:1 ausgleichen. Der Gastgeber blieb druckvoll und erspielten sich weitere Tormöglichkeiten. Mitte der zweiten Halbzeit gelang Luciano Faraci mit seinem 13. Saisontreffer der Führungstreffer zum 2:1 für den SSC Dodesheide. Am Ende ein insgesamt verdienter Sieg für den Gastgeber aufgrund einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause.

"In der ersten Halbzeit hatte Dodesheide etwas mehr Spielanteile, wir haben aber wenig zugelassen und sind nach einem Standard mit 1:0 in Führung gegangen. Das wir unmittelbar nach der Halbzeit das 1:1 kriegen hat mich sehr geärgert. Danach ist es uns zu selten gelungen für gute Umschaltmomente zu sorgen. Gleichzeitig haben wir im Defensivverbund zu wenig klare und kompromisslose Zweikämpfe geführt. Das 2:1 für Dodesheide war dann nicht unverdient," sagte uns Trainer Robin Twyrdy nach dem Spiel.

"Ein guter Start in die Rückrunde. Nach einem intensiven Spiel gehen wir glücklich und verdient als Sieger vom Platz. Wir waren das komplette Spiel gierig und erlaubten uns nur wenige Fehler. Ab der zweiten Halbzeit haben wir nochmal eine Schippe draufgelegt und die Tore noch mehr erzwungen," meinte der Trainer des SSC Dodesheide Yannick Flottmann.