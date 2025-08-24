SSC Dodesheide feiert Kantersieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause gewann der SSC Dodesheide gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SV Alfhausen am Ende mit 7:0 Toren und setzte sich in der Spitzengruppe der Bezirksliga fest.
Bis zur Halbzeit konnten die bis dahin defensiv starken Gäste das 0:0 verteidigen. Nach Wiederanpfiff konnte der Aufsteiger dem Dodesheider Angriffsdruck nicht mehr standhalten. Zwei schnelle Tore nach Wiederanpfiff aus der Distanz durch Aron Goldmann und Luciano Faraci hatten den Wiederstand des Aufsteigers gebrochen. Der SSC Dodesheide hielt den Druck in der Folge hoch und nutzte seine Chance eiskalt zum hohen Heimerfolg.
Traf doppelt für den SSC Dodesheide - Luciano Faraci - – Foto: Fupa
"In der ersten Halbzeit waren wir in dem letzten Drittel noch nicht konsequent und zielstrebig genug. Das hat sich in der zweiten Halbzeit geändert und wir waren sehr effektiv.
Sieben Tore in einer Halbzeit zu schießen kommt eher seltener vor,“ sagte uns SSC-Coach Yannick Flottmann nach dem Spiel.
"In der ersten Hälfte haben wir alles gut wegverteidigt. In der zweiten Halbzeit dann nach dem Gegentreffer den Faden verloren und verdient verloren. Am Ende wurde es dann zu deutlich,“ meinte Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen).