SSC Dodesheide feiert Kantersieg

"In der ersten Halbzeit waren wir in dem letzten Drittel noch nicht konsequent und zielstrebig genug. Das hat sich in der zweiten Halbzeit geändert und wir waren sehr effektiv.

Sieben Tore in einer Halbzeit zu schießen kommt eher seltener vor,“ sagte uns SSC-Coach Yannick Flottmann nach dem Spiel.