SSC Dodesheide feiert ersten Saisonsieg

"Das war heute ein absolut verdienter Sieg für Dodesheide, die den Ball und uns gut haben laufen lassen. Bis zu unserem Abschlusstreffer zum 1:2 kamen wir nicht wirklich ins Spiel, dann war das Spiel allerdings 20 Minuten offen und auf Augenhöhe. Folgerichtig konnten wir dann das 2:2 erzielen, dann hatte Dodesheide den längeren Atem und konnte das Spiel wieder auf ihre Seite ziehen. Glückwunsch an Dodesheide und wir schauen nach vorne zum Spiel gegen Hagen am Sonntag,“ sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).