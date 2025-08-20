SSC Dodesheide feiert ersten Saisonsieg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im vierten Meisterschaftsspiel der neuen Saison wollte Bezirksligist SSC Dodesheide beim SV Bad Laer nach drei Unentschieden in Folge den ersten Sieg einfahren.
Luciano Faraci brachte den SSC Dodesheide nach einer halben Stunde Spielzeit mit einem Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Maximillian Tellkamp und Yannik Seete erzielten nach einer Stunde Spielzeit den 2:2-Ausgleich. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Kris Kosbab der erneute Führungstreffer für die Gäste, Tim Böß machte mit seinem Treffer in der Schlußminute den Deckel auf die Partie. Der SSC feierte nach drei Unentschieden in Folge den ersten Saisonsieg und klettert in Tabellen auf den fünften Tabellenplatz.
Luciano Faraci traf doppelt für den SSC Dodesheide – Foto: Fupa
"Wenn man das ganze Spiel betrachtet, ein verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit waren wir sehr spielbestimmend und führen auch zurecht. Als in der zweiten Halbzeit nach einem Distanzschuss und dem Anschlusstreffer wir kurz am Wanken waren, nutzen die Gegner den Moment aus. Das Spiel war wieder offen. Nach der dann erneuten Führung haben wir es dieses Mal geschafft, den Deckel drauf zu machen,“ lautet das Statement von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).
"Das war heute ein absolut verdienter Sieg für Dodesheide, die den Ball und uns gut haben laufen lassen. Bis zu unserem Abschlusstreffer zum 1:2 kamen wir nicht wirklich ins Spiel, dann war das Spiel allerdings 20 Minuten offen und auf Augenhöhe. Folgerichtig konnten wir dann das 2:2 erzielen, dann hatte Dodesheide den längeren Atem und konnte das Spiel wieder auf ihre Seite ziehen. Glückwunsch an Dodesheide und wir schauen nach vorne zum Spiel gegen Hagen am Sonntag,“ sagte uns Trainer Michael Mentrup (SV Bad Laer).