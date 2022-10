SSC Dodesheide empfängt SF Lechtingen Der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten, Spannung in der Bezirksliga 5.

Zur Unzeit kam für Yannik Flottmann die Niederlage der Lechtinger am vergangenen Wochenende gegen Ankum: "Die Lechtinger werden alles für eine Wiedergutmachung tun, ich hoffe auf ein spannendes Spiel mit gutem Ausgang für uns". Beide Teams gehen, verfolgt von Viktoria Gesmold, in der Liga voran. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn (Venne, Gesmold) haben sich die Dodesheider gefangen und am 18.9.2022 gegen den OSC den letzten Punkt abgegeben.

Seine Mannschaft, so Flottmann, komme immer besser in Tritt, die Integration der Neuzugänge schreite fortlaufend voran. Die Atmosphäre, auch beim Training, sei sehr gut, sicherlich auch aufgrund der aktuellen Situation. Die Abläufe würden immer besser, ein gesunder Konkurrenzdruck sei vorhanden und so könne man die Ausfälle von Spielern gut kompensieren.

Den Lechtingern bringt Flottmann grossen Respekt entgegen: "Die Lechtinger haben eine kompakte Defensive, sind offensiv gut besetzt und sind mit ihren grossen Spielern auch bei Standards brandgefährlich. Die Entwicklung der letzten Jahre ist bemerkenswert".