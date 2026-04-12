SSC Dodesheide dreht Partie nach Rückstand

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ereignisarm. „Erste Halbzeit war das Spiel ausgeglichen und Torchancen waren Mangelware“, ordnete Dodesheides Trainer Yannick Flottmann ein. Die Gastgeber hatten leichte Vorteile und gingen kurz vor dem Seitenwechsel durch Jannes Sabelhaus (40.) in Führung. „Berge hatte aber etwas mehr vom Spiel und macht leider kurz vor der Pause das Tor“, so Flottmann.
Mit Wiederanpfiff änderte sich das Bild deutlich. Dodesheide trat zielstrebiger auf und drehte die Partie binnen weniger Minuten. Luciano Faraci traf zunächst zum Ausgleich (48.), ehe er nur drei Minuten später mit einem weiteren Treffer die Führung besorgte (51.). „In der zweiten Halbzeit waren wir noch präsenter und gehen durch zwei sehr sehenswerte Treffer in Führung“, sagte Flottmann.
In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen und ließen defensiv kaum noch etwas zu. „Danach haben wir keine Torchance mehr zugelassen“, betonte der Trainer. Offensiv blieb Dodesheide effizient und baute den Vorsprung weiter aus: Erik Kirchkesner erhöhte mit einem Doppelpack (66., 77.) auf 4:1.
Einordnung in der Tabelle
Durch den Auswärtssieg festigt der SSC Dodesheide mit nun 39 Punkten seine Position im oberen Tabellenmittelfeld und rückt näher an Rang sechs heran. Der TuS Berge bleibt trotz der Niederlage mit 49 Zählern auf dem dritten Platz, verpasst es jedoch, den Abstand zur Spitze weiter zu verkürzen.
„Das Ergebnis geht voll in Ordnung. Eventuell ein wenig zu hoch aus Sicht von Berge“, fasste Flottmann die Partie zusammen.
TuS Berge – SSC Dodesheide 1:4
TuS Berge: Felix Lindwehr, Jost Nehrenhaus, Martin Lass, Mathes Rott, Tim Adling, Lennart Meyer (81. Erik Hartke), Michel Bornhorst, Mateo Behre (63. Marcus Keck), Yannik Kamper, Jannes Sabelhaus (77. Florian Strothmann), Patrick Middendorf - Trainer: René Wolting
SSC Dodesheide: Philipp Brockmeyer, Jan-Pascal Bückmann, Timo Böß, Fynn Thore Trüper, Ayosha Normann (77. David Dunst), Luciano Faraci (86. Ramin Elahi), Patriz Lleshi (86. Nathanael Francklin), Peter Rios (70. Jan Seßmann), Emre-Can Agil (86. Marius Nolte), Erik Kirchkesner, Finn Zwartscholten - Trainer: Yannick Flottmann
Schiedsrichter: Louis Helling
Tore: 1:0 Jannes Sabelhaus (40.), 1:1 Luciano Faraci (48.), 1:2 Luciano Faraci (51.), 1:3 Erik Kirchkesner (66.), 1:4 Erik Kirchkesner (77.)