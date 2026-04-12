SSC Dodesheide dreht Partie nach Rückstand

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ereignisarm. „Erste Halbzeit war das Spiel ausgeglichen und Torchancen waren Mangelware“, ordnete Dodesheides Trainer Yannick Flottmann ein. Die Gastgeber hatten leichte Vorteile und gingen kurz vor dem Seitenwechsel durch Jannes Sabelhaus (40.) in Führung. „Berge hatte aber etwas mehr vom Spiel und macht leider kurz vor der Pause das Tor“, so Flottmann.

Mit Wiederanpfiff änderte sich das Bild deutlich. Dodesheide trat zielstrebiger auf und drehte die Partie binnen weniger Minuten. Luciano Faraci traf zunächst zum Ausgleich (48.), ehe er nur drei Minuten später mit einem weiteren Treffer die Führung besorgte (51.). „In der zweiten Halbzeit waren wir noch präsenter und gehen durch zwei sehr sehenswerte Treffer in Führung“, sagte Flottmann.