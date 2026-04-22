SSC Dodesheide befördert Nachwuchs-Trio Der Verein setzt auf interne Lösungen und gibt drei Spielern die Chance in der Bezirksliga – klare Signale für die kommende Saison von red · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSC Dodesheide

Der SSC Dodesheide geht mit einem internen Transferdreierpack in die Planung der neuen Spielzeit. Mit Hassan El-Chami, Moritz Maßbaum und Stephen Arigbodi rücken gleich drei Spieler aus den eigenen Reihen in die erste Mannschaft auf und sollen sich künftig auf Bezirksebene beweisen.

„Die Erste vom SSC Dodesheide verpflichtet ein Trio aus den eigenen Reihen und belohnt die Jungs“, heißt es aus dem Verein. Die Maßnahme unterstreicht den eingeschlagenen Weg, verstärkt auf Spieler aus der eigenen Struktur zu setzen und ihnen Perspektiven im höherklassigen Bereich zu eröffnen. Mit Hassan El-Chami erhält ein Akteur die Chance, der bereits erste Eindrücke im Team hinterlassen hat. „Ein Spieler, der gerne viel Verantwortung auf den Platz übernimmt und sich mit seinem kämpferischen Spielstil sehr gut in die Mannschaft einbringen kann“, wird er beschrieben. Seine Qualitäten stellte er bereits unter Beweis und „hat sich mit einem Treffer schon belohnt“.

Auch Moritz Maßbaum rückt in den Kader auf. Der Defensivspieler durchlief sämtliche Stationen im Verein und sammelte in seinen ersten Jahren im Herrenbereich wichtige Erfahrungen. „Er hat sich mit seinen soliden Leistungen den Sprung in die Erste Mannschaft verdient“, betont der Klub. Komplettiert wird das Trio von Stephen Arigbodi, im Umfeld auch als „Big Steph“ bekannt. Der groß gewachsene Angreifer machte vor allem mit seinen Toren und seinem Spielstil auf sich aufmerksam. „Er hat nicht nur mit seinen Toren Aufmerksamkeit erzeugt“, heißt es, zudem konnte er sich bereits in dieser Saison in der ersten Mannschaft zeigen und treffen.