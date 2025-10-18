SSC Burg verpasst die Sensation nur knapp

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist zeigt beim Tabellenführer Hornau eine ganz starke Leistung. Zwar reicht es nicht zum Sieg, aber der Trainer ist dennoch hochzufrieden mit seinem Team +++