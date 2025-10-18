 2025-10-15T11:43:40.576Z

Gibt Anweisungen: Steffen Hardt, Trainer des Fußball-Verbandsligisten SSC Burg. Sein Team holt in Hornau einen Zähler. (Archivfoto) © Jörg Heinrich
SSC Burg verpasst die Sensation nur knapp

Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist zeigt beim Tabellenführer Hornau eine ganz starke Leistung. Zwar reicht es nicht zum Sieg, aber der Trainer ist dennoch hochzufrieden mit seinem Team +++

VL Hessen Mitte
TuS Hornau
SSC Juno Burg

Kelkheim-Hornau . Aufsteiger SSC holt mit einer tollen Leistung nach der Pause und einem 2:2 (0:1)-Remis bei Tabellenführer TuS Hornau einen hochverdienten Zähler in der Fußball-Verbandsliga.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

