 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

SSC Burg überzeugt einmal mehr in der Verbandsliga

Teaser VL MITTE: +++ Wie gut der Aufsteiger ist, bekamen nun auch die Kicker aus Waldbrunn zu spüren. Und auch wenn der Coach sachlich bleiben möchte, ist ihm anzumerken, was ihm durch den Kopf geht +++

von Redaktion · Heute, 20:12 Uhr · 0 Leser
Dürfen einmal mehr jubeln: Maximilian Metz und Maximilian Hagner (vorne) vom Fußball-Verbandsligisten SSC Burg. Die Kicker gewinnen in Waldbrunn. (Archivbild) © Isabel Althof
Dürfen einmal mehr jubeln: Maximilian Metz und Maximilian Hagner (vorne) vom Fußball-Verbandsligisten SSC Burg. Die Kicker gewinnen in Waldbrunn. (Archivbild) © Isabel Althof

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Waldbrunn-Ellar . Aufsteiger SSC Burg hat in der Fußball-Verbandsliga den Status als Überraschungsmannschaft „verloren“. Spätestens mit dem souveränen 3:0 (2:0)-Sieg beim FC Waldbrunn wird klar, dass hinter der bärenstarken Burger Saison nachhaltige Substanz steckt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.