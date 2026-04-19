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Ligabericht
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SSC Burg überzeugt einmal mehr in der Verbandsliga
Teaser VL MITTE: +++ Wie gut der Aufsteiger ist, bekamen nun auch die Kicker aus Waldbrunn zu spüren. Und auch wenn der Coach sachlich bleiben möchte, ist ihm anzumerken, was ihm durch den Kopf geht +++
Waldbrunn-Ellar . Aufsteiger SSC Burg hat in der Fußball-Verbandsliga den Status als Überraschungsmannschaft „verloren“. Spätestens mit dem souveränen 3:0 (2:0)-Sieg beim FC Waldbrunn wird klar, dass hinter der bärenstarken Burger Saison nachhaltige Substanz steckt.