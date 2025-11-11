SSC Burg taumelt der Winterpause entgegen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn-Uckersdorf. Der bislang so starke Aufsteiger SSC Juno Burg taumelt der Winterpause in der Fußball-Verbandsliga ein wenig entgegen: Nach dem 0:6 in Hadamar vor einer Woche setzte es zum Hinrundenende eine heftige 1:5-Heimpleite gegen den SV Wiesbaden 1899.