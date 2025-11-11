 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Philipp Dapper (links) hatte unter anderem das 2:3 für Burg auf dem Fuß. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
Philipp Dapper (links) hatte unter anderem das 2:3 für Burg auf dem Fuß. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

SSC Burg taumelt der Winterpause entgegen

Teaser VL MITTE: +++ Der SSC Juno Burg erleidet gegen den SV Wiesbaden eine deutliche 1:5-Heimniederlage. Coach Steffen Hardt hadert mit einer Phase Mitte der zweiten Hälfte +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
SV Wiesbaden
SSC Juno Burg

Herborn-Uckersdorf. Der bislang so starke Aufsteiger SSC Juno Burg taumelt der Winterpause in der Fußball-Verbandsliga ein wenig entgegen: Nach dem 0:6 in Hadamar vor einer Woche setzte es zum Hinrundenende eine heftige 1:5-Heimpleite gegen den SV Wiesbaden 1899.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 011.11.2025, 00:23 Uhr
RedaktionAutor