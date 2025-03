SSC Burg schwächelt, SpVgg. Leusel strebt empor

Herborn. Am Samstag um 14 Uhr treffen in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwei Mannschaften mit gegensätzlichem Momentum aufeinander: Tabellenführer SSC Burg, der seit der Winterpause schwächelt, empfängt in Uckersdorf den aufstrebenden Tabellenvierzehnten Spvgg. Leusel.