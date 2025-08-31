SSC Burg muss sich im Duell der Aufsteiger geschlagen geben

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Herborn-Burg. Im Aufsteigerduell hat Fußball-Verbandsligist SSC Juno Burg am Sonntagnachmittag die erste Heimniederlage der laufenden Saison einstecken müssen. Gegen den bärenstark gestarteten Türkischen SV Wiesbaden unterlag die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt deutlich mit 2:5 (1:3), weil sie in den entscheidenden Phasen nicht abgezockt genug auftrat.