Ligabericht
Pierre Noel Mühl (M.), Schütze des Burger Führungstreffers, kann sich in diesem Kopfballduell nicht gegen Youssef Chourak (r.) vom Türkischen SV Wiesbaden durchsetzen. © Lars Hinter
SSC Burg muss sich im Duell der Aufsteiger geschlagen geben

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte geht die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt ganz früh in Führung. Um dem Türkischen SV Wiesbaden am Ende doch das Feld überlassen zu müssen +++

Herborn-Burg. Im Aufsteigerduell hat Fußball-Verbandsligist SSC Juno Burg am Sonntagnachmittag die erste Heimniederlage der laufenden Saison einstecken müssen. Gegen den bärenstark gestarteten Türkischen SV Wiesbaden unterlag die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt deutlich mit 2:5 (1:3), weil sie in den entscheidenden Phasen nicht abgezockt genug auftrat.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

