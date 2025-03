SSC Burg muss Leistungsträger ersetzen

Herborn. Eine Woche nach dem Restrundenauftakt gegen die SG Türk Ata Spor/Türkgücü Wetzlar in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg sowie wenige Tage nach dem Aus im Wetzlarer Kreispokal gegen den Kreisoberligisten TSV Bicken (4:6 nach Elfmeterschießen) peilt der SSC Burg seinen ersten Pflichtspiel-Dreier in Hessens dritthöchster Spielklasse an. Am Samstag um 15.30 Uhr spielt das Team von Trainer Steffen Hardt bei der SG Oberes Edertal, die im Klassement auf dem vorletzten Rang steht.