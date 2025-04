SSC Burg macht es nach klarer Führung noch einmal spannend

Wetzlar . Türkiyemspor Gießen hat sich in der Fußball-Gruppenliga für eine starke Aufholjagd und ein ebenso starke zweite Halbzeit nicht belohnen können. Ausschlaggebend für die 3:4 (1:4)-Niederlage gegen Spitzenreiter SSC Juno Burg war die Tatsache, dass sich die Gastgeber nach einer frühen 1:0-Führung noch in Halbzeit eins vier Gegentore am Stück hinnehmen mussten.