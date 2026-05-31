 2026-05-29T11:52:36.002Z

Ligabericht

SSC Burg lässt zum Saisonkehraus Effektivität vermissen

Teaser VL MITTE: +++ Der SSC Juno Burg verpasst beim SV Wiesbaden die letzte Chance auf Punkte. Trotz Überzahl fehlt die nötige Kälte vor dem Tor. Trainer Hardt zieht dennoch ein positives Fazit +++

von Redaktion · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Felix Kessler (r.) brachte Burg in Wiesbaden zwischenzeitlich wieder heran. (Archivfoto) © Lars Hinter
Felix Kessler (r.) brachte Burg in Wiesbaden zwischenzeitlich wieder heran. (Archivfoto) © Lars Hinter

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VL Hessen Mitte
SV Wiesbaden
SSC Juno Burg

Wiesbaden. Der SSC Juno Burg hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim SV Wiesbaden mit 1:2 (1:2) verloren. Aus Sicht von SSC-Trainer Steffen Hardt wäre zum Saisonkehraus deutlich mehr drin gewesen – vor allem wegen einer Reihe bester Chancen nach dem Seitenwechsel.

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