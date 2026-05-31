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Ligabericht
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SSC Burg lässt zum Saisonkehraus Effektivität vermissen
Teaser VL MITTE: +++ Der SSC Juno Burg verpasst beim SV Wiesbaden die letzte Chance auf Punkte. Trotz Überzahl fehlt die nötige Kälte vor dem Tor. Trainer Hardt zieht dennoch ein positives Fazit +++
Wiesbaden. Der SSC Juno Burg hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim SV Wiesbaden mit 1:2 (1:2) verloren. Aus Sicht von SSC-Trainer Steffen Hardt wäre zum Saisonkehraus deutlich mehr drin gewesen – vor allem wegen einer Reihe bester Chancen nach dem Seitenwechsel.