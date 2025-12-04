SSC Burg lädt den Nachwuchs zum Hallenfußball ein

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser HALLE: +++ Beim SSC Burg steht an den ersten beiden Wochenenden im Dezember alles im Zeichen des Hallenfußballs. Der Verein hat für diese vier Tage mehr als 100 Jugendteams eingeladen +++
Herborn. Beim SSC Burg steht an den ersten beiden Wochenenden im Dezember alles im Zeichen des Hallenfußballs. Der Verein hat für diese vier Tage mehr als 100 Jugendteams der Altersklassen D, E, F und G in die Nassau-Oranien-Halle in Dillenburg und in die Sporthalle des Johanneum-Gymnasiums in Herborn eingeladen. Die Mannschaften stammen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.