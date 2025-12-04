SSC Burg lädt den Nachwuchs zum Hallenfußball ein

Der SSC Burg wird an den ersten beiden Dezember-Wochenenden etliche Juniorenteams zu Hallenfußball zu Gast haben (Symbolfoto) © Sven Jessen

Herborn. Beim SSC Burg steht an den ersten beiden Wochenenden im Dezember alles im Zeichen des Hallenfußballs. Der Verein hat für diese vier Tage mehr als 100 Jugendteams der Altersklassen D, E, F und G in die Nassau-Oranien-Halle in Dillenburg und in die Sporthalle des Johanneum-Gymnasiums in Herborn eingeladen. Die Mannschaften stammen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.