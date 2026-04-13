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Ligabericht
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SSC Burg kommt Klassenerhalt immer näher
Teaser VL MITTE: +++ Nach einem spannenden Schlagabtausch gegen einen lange zu zehnt agierenden SV Zeilsheim jubelt Burg über einen 4:3-Erfolg. Coach Steffen Hardt stört sich nur an zehn Minuten +++
Herborn-Burg. Der „Juno-Burg-Express“ bleibt in der Fußball-Verbandsliga auf Kurs: Im zweiten Heimspiel des Jahres stand ein 4:3-Erfolg gegen den einstigen Hessenligisten SV Zeilsheim. Der Aufsteiger aus dem Herborner Stadtteil kommt dem vorzeitigen Klassenerhalt damit immer näher.