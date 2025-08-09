 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
Für Felix Kessler, der in dieser Szene gegen die TSG Wieseck aufs Tor schießt, geht es endlich los. Am Sonntag heißt der erste Gegner Germania Okriftel. © Lars Hinter
SSC Burg kehrt mit Heimspiel in die Verbandsliga zurück

Teaser VL MITTE & GL GI/MR: +++ Nach einem spielfreien Wochenende starten nun auch der SSC Burg und der TSV Steinbach II in die Fußball-Verbandsliga. Gruppenligist SG Eschenburg reist zu Titelfavorit Kinzenbach +++

Dillenburg. An diesem Wochenende greifen auch der TSV Steinbach II und der SSC Burg in den Spielbetrieb der Fußball-Verbandsliga Mitte ein. Die SG Eschenburg wiederum will in der Gruppenliga Gießen/Marburg nachlegen und ihren gelungenen Auftakt bestätigen. Die drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Dillenburg stehen vor sehr unterschiedlichen Aufgaben – und doch geht es bei allen um mehr als nur Punkte: Es geht um Standortbestimmung, Selbstvertrauen und den Start in eine Saison mit klaren Zielen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

