SSC Burg kehrt mit Heimspiel in die Verbandsliga zurück
Teaser VL MITTE & GL GI/MR: +++ Nach einem spielfreien Wochenende starten nun auch der SSC Burg und der TSV Steinbach II in die Fußball-Verbandsliga. Gruppenligist SG Eschenburg reist zu Titelfavorit Kinzenbach +++
Dillenburg. An diesem Wochenende greifen auch der TSV Steinbach II und der SSC Burg in den Spielbetrieb der Fußball-Verbandsliga Mitte ein. Die SG Eschenburg wiederum will in der Gruppenliga Gießen/Marburg nachlegen und ihren gelungenen Auftakt bestätigen. Die drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Dillenburg stehen vor sehr unterschiedlichen Aufgaben – und doch geht es bei allen um mehr als nur Punkte: Es geht um Standortbestimmung, Selbstvertrauen und den Start in eine Saison mit klaren Zielen.