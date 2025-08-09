SSC Burg kehrt mit Heimspiel in die Verbandsliga zurück

Dillenburg. An diesem Wochenende greifen auch der TSV Steinbach II und der SSC Burg in den Spielbetrieb der Fußball-Verbandsliga Mitte ein. Die SG Eschenburg wiederum will in der Gruppenliga Gießen/Marburg nachlegen und ihren gelungenen Auftakt bestätigen. Die drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Dillenburg stehen vor sehr unterschiedlichen Aufgaben – und doch geht es bei allen um mehr als nur Punkte: Es geht um Standortbestimmung, Selbstvertrauen und den Start in eine Saison mit klaren Zielen.