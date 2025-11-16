SSC Burg kassiert die nächste klare Verbandsliga-Niederlage

Wiesbaden-Biebrich. Mit einer herben 2:5 (0:4)-Niederlage beim FV Biebrich hat der SSC Burg die Hinrunde der Fußball-Verbandsliga Mitte beendet. Dabei begann der Auftritt der Gäste vielversprechend. Nach einem Eckball hatte Niels Jung die frühe Führung auf dem Kopf, sein Abschluss klatschte jedoch an die Latte (5.). „Wir kommen eigentlich gut in die Partie und müssen da in Führung gehen“, haderte SSC-Trainer Steffen Hardt. Die Anfangsphase gehörte klar den Lahn-Dill-Kreislern.