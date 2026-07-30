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Ligavorschau
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SSC Burg II will Klasse halten und Talente entwickeln
Teaser KOL WEST: +++ Breiterer Kader, stark vorbereitet, optimistisch: SSC Burg II peilt den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga an. Zurzeit bangt das Team aber um seinen Kapitän +++
Herborn. Ein breiterer Kader, eine positive Vorbereitung und Platz sieben in der Saison 2025/2026: Der SSC Burg II sieht sich für die anstehende Spielzeit in der Fußball-Kreisoberliga West gut gerüstet, gibt offiziell jedoch „nur“ den Klassenerhalt als Ziel aus.