 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

SSC Burg II will Klasse halten und Talente entwickeln

Teaser KOL WEST: +++ Breiterer Kader, stark vorbereitet, optimistisch: SSC Burg II peilt den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga an. Zurzeit bangt das Team aber um seinen Kapitän +++

von Redaktion · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser
Vom Talent im Burger Kreisoberliga-Team zum Anwärter für höhere Aufgaben: Nick Laumann (l., hier gegen Frohnhausens Ben Bastian). © Lars Hinter
Vom Talent im Burger Kreisoberliga-Team zum Anwärter für höhere Aufgaben: Nick Laumann (l., hier gegen Frohnhausens Ben Bastian). © Lars Hinter

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KOL West
Burg II

Herborn. Ein breiterer Kader, eine positive Vorbereitung und Platz sieben in der Saison 2025/2026: Der SSC Burg II sieht sich für die anstehende Spielzeit in der Fußball-Kreisoberliga West gut gerüstet, gibt offiziell jedoch „nur“ den Klassenerhalt als Ziel aus.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.