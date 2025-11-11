SSC Burg II gewinnt zu Hause gegen RSV Büblingshausen

Herborn-Burg. Der SSC Burg II hat in der Fußball-Kreisoberliga West einen wichtigen Heimsieg errungen. Am Freitagabend setzten sich die Herborner gegen die RSV Büblingshausen mit 3:1 (1:0) durch. In einem von dichtem Nebel geprägten Duell konnten die Zuschauer auf dem Burger Sportplatz nur wenig vom Spielgeschehen erkennen, derweil entwickelte sich auf dem Rasen eine faire Partie auf Augenhöhe.