Ligabericht
– Foto: Timo Babic
SSC Burg II gewinnt zu Hause gegen RSV Büblingshausen
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West muss sich der RSV Büblingshausen erneut einem Gegner aus der Spitzengruppe geschlagen geben. Am Freitag erweist sich der SSC Burg II als zu stark +++
Herborn-Burg. Der SSC Burg II hat in der Fußball-Kreisoberliga West einen wichtigen Heimsieg errungen. Am Freitagabend setzten sich die Herborner gegen die RSV Büblingshausen mit 3:1 (1:0) durch. In einem von dichtem Nebel geprägten Duell konnten die Zuschauer auf dem Burger Sportplatz nur wenig vom Spielgeschehen erkennen, derweil entwickelte sich auf dem Rasen eine faire Partie auf Augenhöhe.