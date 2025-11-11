 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
SSC Burg II gewinnt zu Hause gegen RSV Büblingshausen

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West muss sich der RSV Büblingshausen erneut einem Gegner aus der Spitzengruppe geschlagen geben. Am Freitag erweist sich der SSC Burg II als zu stark +++

Herborn-Burg. Der SSC Burg II hat in der Fußball-Kreisoberliga West einen wichtigen Heimsieg errungen. Am Freitagabend setzten sich die Herborner gegen die RSV Büblingshausen mit 3:1 (1:0) durch. In einem von dichtem Nebel geprägten Duell konnten die Zuschauer auf dem Burger Sportplatz nur wenig vom Spielgeschehen erkennen, derweil entwickelte sich auf dem Rasen eine faire Partie auf Augenhöhe.

11.11.2025
