SSC Burg hat gegen TSF Heuchelheim ein klares Ziel

Zusammen verloren, jetzt zusammen gewinnen: Der Fußball-Verbandsligist SSC Burg peilt zu Hause gegen die TSF Heuchelheim II den ersten Saisonsieg an. (Archivbild) © Isabel Althof

Herborn-Burg . Viel fehlte nicht, doch am Ende stand der SSC Burg am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit leeren Händen da. Beim 3:4 gegen Tabellenführer SV Zeilsheim zeigte die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt über weite Strecken eine gute Vorstellung, brachte sich aber durch eine kurze Schwächephase um den möglichen Lohn. Bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) bietet sich im Heimspiel gegen die TSF Heuchelheim die nächste Gelegenheit.