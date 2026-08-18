 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

SSC Burg hat gegen TSF Heuchelheim ein klares Ziel

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der SSC Burg zuletzt verloren. Das Mittwoch-Heimspiel gegen die TSG Heuchelheim soll anders ausgehen. Die Chancen stehen recht günstig +++

von Redaktion · Heute, 22:18 Uhr · 0 Leser
Zusammen verloren, jetzt zusammen gewinnen: Der Fußball-Verbandsligist SSC Burg peilt zu Hause gegen die TSF Heuchelheim II den ersten Saisonsieg an. (Archivbild) © Isabel Althof
Zusammen verloren, jetzt zusammen gewinnen: Der Fußball-Verbandsligist SSC Burg peilt zu Hause gegen die TSF Heuchelheim II den ersten Saisonsieg an. (Archivbild) © Isabel Althof

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Herborn-Burg . Viel fehlte nicht, doch am Ende stand der SSC Burg am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit leeren Händen da. Beim 3:4 gegen Tabellenführer SV Zeilsheim zeigte die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt über weite Strecken eine gute Vorstellung, brachte sich aber durch eine kurze Schwächephase um den möglichen Lohn. Bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) bietet sich im Heimspiel gegen die TSF Heuchelheim die nächste Gelegenheit.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.