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Ligavorschau
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SSC Burg hat gegen TSF Heuchelheim ein klares Ziel
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der SSC Burg zuletzt verloren. Das Mittwoch-Heimspiel gegen die TSG Heuchelheim soll anders ausgehen. Die Chancen stehen recht günstig +++
Herborn-Burg . Viel fehlte nicht, doch am Ende stand der SSC Burg am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit leeren Händen da. Beim 3:4 gegen Tabellenführer SV Zeilsheim zeigte die Mannschaft von Trainer Steffen Hardt über weite Strecken eine gute Vorstellung, brachte sich aber durch eine kurze Schwächephase um den möglichen Lohn. Bereits am Mittwoch (18.45 Uhr) bietet sich im Heimspiel gegen die TSF Heuchelheim die nächste Gelegenheit.