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Ligabericht
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SSC Burg gibt 2:0-Führung noch aus der Hand
Teaser VL MITTE: +++ Burg zeigt starkes Spiel in Wiesbaden, doch ein umstrittener Elfmeter sorgt für die Wende. Wie die Partie verlief und warum ein hart erkämpfter Punkt dennoch Grund zur Freude gibt +++