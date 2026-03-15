 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

SSC Burg gibt 2:0-Führung noch aus der Hand

Teaser VL MITTE: +++ Burg zeigt starkes Spiel in Wiesbaden, doch ein umstrittener Elfmeter sorgt für die Wende. Wie die Partie verlief und warum ein hart erkämpfter Punkt dennoch Grund zur Freude gibt +++

von Redaktion · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser
Tim Junker (M., hier im Spiel gegen Schröck) erwies sich in Wiesbaden als „Kopfballungeheuer“ für den SSC Burg. © Isabel Althof
Tim Junker (M., hier im Spiel gegen Schröck) erwies sich in Wiesbaden als „Kopfballungeheuer“ für den SSC Burg. © Isabel Althof

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VL Hessen Mitte
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SSC Juno Burg

Wiesbaden-Dotzheim. Der SSC Juno Burg musste sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim Türkischen SV Wiesbaden trotz starker Leistung mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

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