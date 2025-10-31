Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: T. Metz
SSC Burg feilt an der Taktik, Steinbach II entdeckt den Spaß
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga muss der SSC Burg eine Antwort auf das Positionsspiel des SV Hadamar finden. Steinbach II empfängt einen Gegner, der sein Trainerteam entlassen hat +++
Herborn/Haiger. Auf die Fußball-Verbandsligisten SSC Burg und TSV Steinbach II warten am Sonntag die nächsten Aufgaben. Während sich der SSC Burg auf das variantenreiche Offensivspiel des SV Hadamar einstellen muss, hat der TSV Steinbach vor dem Heimspiel gegen Germania Okriftel den Spaß am Trainingskick entdeckt. Der Gegner wiederum hat zwei Tage nach seinem jüngsten Sieg sein Trainerteam entlassen.