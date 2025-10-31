SSC Burg feilt an der Taktik, Steinbach II entdeckt den Spaß

Herborn/Haiger. Auf die Fußball-Verbandsligisten SSC Burg und TSV Steinbach II warten am Sonntag die nächsten Aufgaben. Während sich der SSC Burg auf das variantenreiche Offensivspiel des SV Hadamar einstellen muss, hat der TSV Steinbach vor dem Heimspiel gegen Germania Okriftel den Spaß am Trainingskick entdeckt. Der Gegner wiederum hat zwei Tage nach seinem jüngsten Sieg sein Trainerteam entlassen.