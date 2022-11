– Foto: Timo Babic

SSC Burg denkt in kleinen Schritten Teaser VL MITTE: +++ Das nächste richtungsweisende Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga steht für den SSC Burg an: Am Sonntag geht es zur SG Kinzenbach +++

DILLENBURG - Der SSC Burg steht in der Fußball-Verbandsliga bei der SG Kinzenbach (So., 14 Uhr) vor dem nächsten richtungsweisenden Spiel im Abstiegskampf. Zuletzt trennte sich die Mannschaft von Steffen Hardt 1:1 vom Mitaufsteiger VfL Biedenkopf. Wie ist der Rückrundenstart nun zu bewerten?