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Ligabericht
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SSC Burg bleibt weiterhin ungeschlagen in der Restrunde
Teaser VL MITTE: +++ Extrem formstark: Burg und Dietkirchen liefern sich ein packendes Duell in der Verbandsliga. Der SSC „Juno“ kommt trotz Punktverlust dem Klassenerhalt immer näher +++
HERBORN-BURG. Fußball-Verbandsligist SSC „Juno“ Burg bleibt in der Restrunde ungeschlagen. Mit dem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen den TuS Dietkirchen sicherten sich die Gastgeber einen unter dem Strich leistungsgerechten Zähler.