 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

SSC Burg bleibt weiterhin ungeschlagen in der Restrunde

Teaser VL MITTE: +++ Extrem formstark: Burg und Dietkirchen liefern sich ein packendes Duell in der Verbandsliga. Der SSC „Juno“ kommt trotz Punktverlust dem Klassenerhalt immer näher +++

von Redaktion · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser
Kommt ein Dietkirchener geflogen: Julian Eufinger (r.) versucht Burgs Maximilian Hagner an einer Hereingabe zu hindern. © Isabel Althof
Kommt ein Dietkirchener geflogen: Julian Eufinger (r.) versucht Burgs Maximilian Hagner an einer Hereingabe zu hindern. © Isabel Althof

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VL Hessen Mitte
Dietkirchen
SSC Juno Burg

HERBORN-BURG. Fußball-Verbandsligist SSC „Juno“ Burg bleibt in der Restrunde ungeschlagen. Mit dem 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen den TuS Dietkirchen sicherten sich die Gastgeber einen unter dem Strich leistungsgerechten Zähler.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.